Экс-замглавы Минобороны Украины довела жену военного до слез

Анна Маляр вызвала слезы у депутата Инны Совсун.

Бывшая заместитель министерства по обороны Украины Анна Маляр в ответ на критику отсутствия возможности демобилизации в новом законопроекте о всеобщей мобилизации довела супругу военнослужащего до слез. Экс-чиновница в эфире телеканала "Первый" отметила, что мужчина знал, на что он шел. В студии разгорелась дискуссия о необходимости возвращения солдат и необходимости отдыха для них. В частности, за увольнение в запас выступила одна из гостей студии, депутат Верховной Рады Инна Совсун. политик отметила, что ее супруг несет службу в ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Когда он шел, он же знал норму конституции, что демобилизация невозможна до завершения военного времени... Как вы с конституцией это совмещаете? Он же знал, что существует четкая норма. Анна Маляр, экс-замглавы Минобороны Украины

Анна Маляр перебивала Инну Совсун, а в конечном счете довела женщину до слез. Ведущим шоу пришлось вмешаться в перепалку, требуя от экс-чиновницы уважения к супруге военнослужащего.

Экс-замминистра обороны Украины неожиданно высказалась об Авдеевке.

Фото и видео: YouTube / Перший