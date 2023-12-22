Экс-замминистра обороны Украины неожиданно высказалась об Авдеевке

Анна Маляр оконфузилась в эфире украинского шоу.

Бывший заместитель министра по обороны Украины Анна Маляр в эфире местного Radio NV назвала потерю контроля Вооруженных сил Украины над городом Авдеевкой освобождением. Иностранная чиновница исправилась в своем выражении только после уточнения ведущего шоу. Журналист задал гостье вопрос о том, не оговорилась ли она и имела ли в виду на самом деле захват.

К примеру, давайте Авдеевку возьмем — освобождение Авдеевки. Разные западные СМИ давали кардинально разное отношение к этому событию... Освобож… Я имею в виду выход. Анна Маляр, экс-главы Минобороны Украины

Взяточничество в военкоматах не повод уклоняться от службы, заявила Маляр.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт