Экс-замминистра обороны Украины неожиданно высказалась об Авдеевке

Бывший заместитель министра по обороны Украины Анна Маляр в эфире местного Radio NV назвала потерю контроля Вооруженных сил Украины над городом Авдеевкой освобождением. Иностранная чиновница исправилась в своем выражении только после уточнения ведущего шоу. Журналист задал гостье вопрос о том, не оговорилась ли она и имела ли в виду на самом деле захват.
К примеру, давайте Авдеевку возьмем — освобождение Авдеевки. Разные западные СМИ давали кардинально разное отношение к этому событию... Освобож… Я имею в виду выход.
Анна Маляр, экс-главы Минобороны Украины
Взяточничество в военкоматах не повод уклоняться от службы, заявила Маляр.
Фото и видео: Telegram / Хайлайт
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