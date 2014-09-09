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Взяточничество в военкоматах не повод уклоняться от службы, заявила Маляр

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Анна Маляр не хочет связывать коррупцию с тем, что люди обязаны идти на службу в ВСУ.

Распространившиеся в украинских военкоматах случаи со взятками не являются поводом для уклонения граждан от службы на фронте. Соответствующее заявление в эфире местного телемарафона заявила заместитель министра по обороны Украины Анна Маляр

Мне на встречах задают вопросы: "Почему я должен защищать родину, когда в военкомате сидит взяточник? Я буду гибнуть, а он – взяточник?". Взяточник должен быть наказан и это не обсуждается. Но любовь к родине и защита своего дома – вещи безусловные и не имеют никаких причинных связей с теми, кто совершает преступления.

Анна Маляр, замглавы Минобороны Украины

Напомним, что руководитель местного национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил ранее СМИ, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки глава государства Владимир Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины уведомили население о том, что ведут более 110 уголовных дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях должностными полномочиями.

Замглавы обороны Украины призвала не мерить наступление населенными пунктами.

Фото и  видео: YouTube / Факти ICTV

 

Теги: анна маляр, военкоматы, всеобщая мобилизация, всу, коррупция, минобороны украины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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