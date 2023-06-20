Замглавы обороны Украины призвала не мерить наступление населенными пунктами

Анна Маляр не стала говорить о критериях эффективности атак со стороны ВСУ.

Заместитель украинского министра по обороне Анна Маляр уверила местных журналистов в том, что не нужно измерять результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией специальной военной операции населенными пунктами и пройденными километрами. Чиновница при этом не стала говорить о конкретных критериях для анализа эффективности мероприятий, проводимых ВСУ. Гостья программы на телеканале TCH заметила, что при этом критериев эффективности СВО гораздо больше. При этом Анна Маляр думает, что крупный удар со стороны киевского режима все еще впереди.

Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами... Анна Маляр, замглавы Минобороны Украины

Минобороны Украины признало продвижение российских сил в Артемовске.

Фото и видео: YouTube / TCH