Минобороны Украины признало продвижение российских сил в Артемовске

Анна Маляр рассказала о ситуации вокруг города.

Заместитель украинского министра по обороне Анна Маляр признала тот факт, что российские боевые подразделения продвинулись в городе Артемовске (украинское название - Бахмут). Соответствующее заявление местная чиновница сделала в эфире телеканала "Рада". Гостья программы пояснила журналистам, что российские силы имеют преимущество на территории по количеству вооружения и техники армии, а также - в численном составе.

В предместье города мы продолжаем боевые действия, это север и юг… Там очень тяжело выполнять боевые задания и каждый метр – почти как километр. Некоторое продвижение (российских бойцов – ред.) в городе, видно и понятно.... Анна Маляр, замминистра по обороне Украины

Напомним, что ранее представители частной военной компании "Вагнер" сообщали журналистам, что продолжают выдавливать противника с западных окраин города. В настоящее время под контролем киевсеого режима остается менее одного квадратного километра.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада