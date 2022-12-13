Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления в Донбассе на четырех направлениях

Анна Маляр объяснила журналистам происходящее в городе Артемовске.

Заместитель украинского министра обороны Анна Маляр назвала ситуацию в городе Артемовске (украинское название - Бахмут) одним из элементов контрнаступления в регионе сражений. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире местного телеканала "Рада". Гостья программы не упоминала о том, что на территории Артемовска Вооруженные силы Украины ежегодно слают свои позиции российским представителям по два или три квартала.

Идет на четырех направлениях: это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское. То, что сейчас происходит на фронте, — это элемент контрнаступления. То, что сейчас происходит в Бахмуте, там тоже есть активные штурмовые действия. Анна Маляр, замглавы Минобороны Украины

Напомним, что российское министерство по обороне сообщило общественности о том, что штурмовые отряды заняли еще три квартала в Артемовске, а подразделения ВДВ (военно-воздушных сил страны) блокировали город с северной и южной частей.

В Артемовске бойцы "Вагнера" выбили ВСУ с территории швейной фабрики.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада