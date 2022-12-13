В Артемовске бойцы "Вагнера" выбили ВСУ с территории швейной фабрики

Боец ЧВК рассказал о штурме здания.

Российская частная военная компания "Вагнер" штурмом овладела зданием бывшей швейной фабрики имени "8 Марта". Этот объект расположен на территории города Артемовска. Ранее объект находился под контролем Вооруженных сил Украины в качестве мощного укрепрайона. Туда противник перебрасывал собственные резервы ради удержания огневых позиций в центральных кварталах. Соответствующее заявление сделал корреспондент агентства "РИА Новостей".

У противника был очень хороший укреп. Здесь были подвалы небольшие, был заезд. Мы пошли немножко другими путями и зашли с другой стороны... После чего противник решил покинуть это здание и взорвать его. боец ЧВК "Вагнер"

Боец объяснил прессе, что силы ВСУ думали о том, что штурмовые отряды группы "Вагнера" уже зашли в здание, поэтому подорвали несущие колонны фабрики противотанковыми минами при своем отступлении. После этого инцидента западная часть строения была частично уничтожена, но не полностью обрушилась. Никто из российских представителей не пострадал.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости