Минобороны РФ: российские военные уничтожили два украинских склада топлива

Склады с топливом для украинской военной техники находились в районах населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка.

Вооруженные силы России уничтожили два украинских склада топлива. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады с топливом для украинской военной техники находились в районах населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка. Также Конашенков сообщил, что российские войска поразили пункты управления двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Авдеевка (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили еще три квартала в Артемовске.

Видео: Минобороны России