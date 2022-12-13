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Минобороны РФ: российские военные уничтожили два украинских склада топлива

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Склады с топливом для украинской военной техники находились в районах населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка.

Вооруженные силы России уничтожили два украинских склада топлива. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады с топливом для украинской военной техники находились в районах населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка. Также Конашенков сообщил, что российские войска поразили пункты управления двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Авдеевка (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили еще три квартала в Артемовске.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, склад, топливо
Категории: Лента новостей, Новости России,

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