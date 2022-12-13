Минобороны РФ: российские войска освободили еще три квартала в Артемовске

Вооруженные силы России освободили еще три квартала в Артемовске. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Российские войска овладели кварталами в северной, центральной и южной частях города. Подразделения ВДВ и Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы артиллерии ВДВ.
Видео: Минобороны России
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