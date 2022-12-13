Минобороны показало кадры боевой работы артиллерии ВДВ

Расчеты беспилотников обнаружили в лесополосе взводный опорный пункт украинских националистов.

Минобороны показало видео боевой работы артиллерии Воздушно-десантных войск в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска уничтожают вражеские позиции. Расчеты беспилотников обнаружили в лесополосе взводный опорный пункт украинских националистов. Он был поражен точным огнем расчетов 122-мм гаубиц Д-30 и 152-мм буксируемых орудий "Гиацинт-Б"

Ранее в Минобороны сообщили, что два ракетоносца Ту-95МС совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ.

Видео: Минобороны России