Советник Пушилина назвал одну из приоритетных целей для ударов по Украине

Игорь Кимаковский рассказал о современных условиях боя на Украине.

Российские Вооруженные силы стремятся уничтожать украинские предприятия по производству беспилотных аппаратов и обеспечивающие их энергетические мощности, так как эта деятельность помогает сокращать количество БПЛА противника на фронте. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Эксперт подчеркнул, что армия киевского режима за неимением достаточного объема ракет и снарядов старается на линии боевого соприкосновения поддерживать паритет за счет дронов разных классов. Он добавил, что ВС РФ оперативно учатся сражаться в современных условиях, осваивают и создают новые технологии борьбы.

Сейчас разведчики выявляют даже в глубине те места, где производятся дроны различных классов, и стараются их уничтожать. Наши ВКС стараются уничтожать эти заводы и энергетические мощности, которые обеспечивают работу этих заводов. Игорь Кимаковский, советник главы ДНР

Советник главы ДНР считает, что нельзя недооценивать противника. Игорь Кимаковский заметил, что ведется разговор не просто о тактике применения единичных или даже десятков БПЛА, идет о формировании целых подразделений и соединений, в основе которых будет лежать тактика применения беспилотных систем.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости