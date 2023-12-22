ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны, заявили в ДНР

Игорь Кимаковский рассказал о "взломе" укрепрайонов ВСУ.

Вооруженные силы Украины на территории Донецкой Народной Республики потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии боевого соприкосновения, поэтому теперь занимаются вторым и третьим. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Эксперт полагает, что российские войска успешно нашли "ювелирные инструменты" для взлома укрепленных районов противника. Специалист добавил, что у армии киевского режима фиксируется не самое лучшее инженерное обеспечение, поэтому солдаты строят только то, что могут.

Да, они умеют окапываться. Но именно на линии боевого соприкосновения выстроить первый эшелон они уже не могут. Наши разведчики, штурмовики, артиллеристы и ВКС не дают им такой возможности. Игорь Кимаковский, советник главы ДНР

Игорь Кимаковский напомнил, что ВСУ в свое время сформировали серьезные укрепрайоны вблизи населенных пунктов Марьинка и Авдеевка,но они все равно были разбиты российскими военнослужащими.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости