Игорь Кимаковский рассказал о важном направлении на СВО.

Взятие российскими Вооруженными силами населенного пункта Часов Яра, находящегося на территории Донецкой народной республики, открывает армии направление на Славянскую агломерацию, с которой начиналась "Русская весна". Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Эксперт заметил, что, вероятно, на указанной земле противник будет серьезно сопротивляться.

Открывается направление на Константиновку, направление на самую важную, наверное, для нас агломерацию, это — Славянск. Вот когда мы подойдем к нему. Славянск — это наша легенда. Игорь Кимаковский, советник главы ДНР

Советник Пушилина заявил о продвижении российских подразделений в Марьинке.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости