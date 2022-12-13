Советник Пушилина заявил о продвижении российских подразделений в Марьинке

Игорь Кимаковский оценил обстановку на СВО.

Российские Вооруженные силы продвигаются в Марьинке дом за домом, так как противни к превратил этот населенный пункт в сплошной укрепленный район для Вооруженных сил Украины. Соответствующей инфрмацией с журналистами проекта "Соловьев Live" поделился советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Там окопы, дома и подвалы, которые они бетонировали. Частные дома между собой связывают подвалами, и когда обстреливают один дом, они перебегают в другой. Там очень серьезная разветвленная сеть ходов. Игорь Кимаковский, советник врио главы ДНР

Эксперт пояснил, что российские бойцы потихоньку "выгрызают" ВСУ. На данном направлении специальной военной операции значительно помогают артиллерийские боевые подразделения и танковые батальоны. Дополнительно тяжелая ситуация складывается в районе города Угледара. В этом регионе ВС РФ сковывают силы противника.

Климаковский: ВС РФ взяли все высоты в окрестностях Артемовска.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live