Игорь Кимаковский рассказал о ситуации на артемовском направлении.

Вооруженные силы России взяли практически все высоты в окрестностях города Артемовска (украинское название - Бахмут), расположенного на территории Донецкой народной республики. Об этом в эфире проекта "Соловьев Live" рассказал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский. Эксперт отметил, что по данному направлению работы в зоне проведения специальной военной операции действуют иного иностранных солдат, так как российские военные слышат как французскую, так и польскую, английскую речь со стороны противников. Он добавил, что некоторые боевые подразделения приезжают в район из-под Львова.

Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов. Игорь Кимаковский, совтник врио главы ДНР

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live