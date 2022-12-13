Он заявил, что погибшие пилоты героически выполнили свою задачу.

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин показал обломки протаранившего колонну украинской техники Су-24М. Об этом сообщает "РИА Новости".

Обломки самолета из авиакрыла нашли и вывезли с поле боя в районе Клещеевки. По словам Пригожина, погибшие пилоты героически выполнили свою задачу. Он подчеркнул, что экипажу удалось привезти этот борт вопреки обстановке.

Напомним, в декабре 2022 года экипаж Су-24М выполнял боевое задание в районе Артемовского района ДНР. Командир и штурман погибли в ходе выполнения задания.

Ранее Пригожин показал бойца группы "Вагнер", которого "казнили" в интернете.

Видео: Telegram / РИА Новости