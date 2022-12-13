Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин показал обломки протаранившего колонну украинской техники Су-24М. Об этом сообщает "РИА Новости".
Обломки самолета из авиакрыла нашли и вывезли с поле боя в районе Клещеевки. По словам Пригожина, погибшие пилоты героически выполнили свою задачу. Он подчеркнул, что экипажу удалось привезти этот борт вопреки обстановке.
Напомним, в декабре 2022 года экипаж Су-24М выполнял боевое задание в районе Артемовского района ДНР. Командир и штурман погибли в ходе выполнения задания.
Ранее Пригожин показал бойца группы "Вагнер", которого "казнили" в интернете.
Видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все