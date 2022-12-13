Пригожин показал бойца группы "Вагнер", которого "казнили" в интернете

По его словам, боец попал в плен, когда выполнял боевую задачу.

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин показал бойца подразделения, которого "казнили" в интернете. Об этом сообщают "РИА Новости".

По словам Пригожина, боец по имени Дмитрий попал в плен, когда выполнял боевую задачу. Основатель группы "Вагнер" отметил, что тот вел себя в плену как нормальный мужчина, а также запоминал все, что увидел во время заключения. Дмитрий отметил, что в плену украинцы относились к нему жестко и издевались.

Отметим, что в СМИ распространилось видео с якобы "казнью" бойца группы "Вагнер". Сообщалось, что это произошло после возвращения из украинского плена.

Ранее Пригожин заявил об отсутствии предпосылок для окружения ВСУ на севере Артемовска.

Видео: Telegram / РИА Новости