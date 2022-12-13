Евгений Пригожин заявил об отсутствии предпосылок для окружения ВСУ на севере Артемовска

В ЧВК "Вагнер" негативно оценили информацию о якобы "окружении ВСУ на севере города".

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что в ближайшее время взять Артемовск (украинское название города - Бахмут) , не удастся, так как в районе ведутся тяжелейшие бои, а противник постоянно подтягивает боевые резервы. Речь идет о нескольких сот боевиков ежедневном режиме. Таким образом эксперт прокомментирова журналистам сведения о том, что ЧВК якобы заблокировали порядка полторы тысячи военных противника в северной части населенного пункта.

Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка. <...> Праздника не будет в ближайшее время. Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"

Эксперт напомнил о том, что по всем направлениям противник активизируется. Каждый ден к городу подходят от 300 до 500 свежих украинских боевиков, противник из ВСУ также усиливает артиллерийские обстрелы. Российские представители планомерно штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром.

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что для выхода к границам ДНР потребуется до двух лет.

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