Ветеран СВО из Петербурга потерял ноги и остался без жилья

Боец после ранения живет в доме престарелых и ждет положенных выплат.

Ветеран СВО из Санкт-Петербурга после тяжелого ранения лишился обеих ног и жилья и в настоящее время вынужденно проживает в частном пансионате для пожилых в Стрельне, вопрос оказания ему помощи начали решать власти двух регионов. Об этом сообщает 47news.

Речь идет о 45-летнем Алексее, ранее проживавшем в Кировске Ленинградской области, при этом имеющем петербургскую регистрацию и контракт, подписанный в Санкт-Петербурге. Мужчина имеет боевой опыт, включая участие в чеченской кампании.

Контракт на участие в специальной военной операции Алексей заключил "28 сентября 2024 года". На передовой он находился около двух недель. По его словам, решение пойти на службу было связано с желанием получить средства на приобретение собственного жилья после развода.

Ранение мужчина получил 1 ноября 2024 года во время разминирования тропы. В результате подрыва он лишился ног, его напарник погиб. После эвакуации Алексей почти год проходил лечение в военном госпитале в Москве. После выписки ветеран не смог получить страховые выплаты за ранение. Он оплатил услуги частного военного юриста, однако на момент публикации средства ему перечислены не были. В ожидании выплат Алексей снял койку в частном доме престарелых в Стрельне, где проживает уже четвертый месяц.

По имеющимся данным, в учреждении отсутствует пандус, из-за чего мужчина фактически не имеет возможности самостоятельно покинуть здание. Сам пансионат он нашел через интернет, рассчитывая на доступное жилье с уходом для людей с инвалидностью. Из-за различий в регистрации и месте заключения контракта региональные органы власти не могли оперативно определить, какой субъект должен оказывать поддержку. После публикации материала внимание на ситуацию обратил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Вице-губернатор Ленинградской области Ярослав Серов сообщил, что информация о ветеране была передана вице-губернатору Санкт-Петербурга по вопросам безопасности Игорю Потапенко. По его словам, в ближайшее время Алексею пообещали оказать необходимую помощь.

Фото: Piter.tv