На Кубани из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на НПЗ

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

На Кубани из-за падения обломков беспилотника произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Инцидент произошел утром 26 сентября на Афипском НПЗ. Обломки беспилотника упали на одну из установок, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Прибывшие на место специалисты ликвидировали пожар. Пострадавших в результате падения обломков БПЛА нет.

На месте работают перативные и специальные службы. Позже в Минобороны сообщили, что всего над территорией Краснодарского края за ночь сбили три беспилотника.

Фото: pxhere.com