Автоюрист рассказал, насколько будут эффективны БПЛА для фиксации ДТП

Лев Воропаев считает, что без сотрудников ДПС на местах не обойтись.

Автомобильный юрист рассказал жрналистам телеканала "360.ru" о том, насколько будут эффективны беспилотные летательные аппараты для фиксации ДТП. Эксперт Лев Воропаев прокомментировал новость о том, что дроны могут применяться в целях видеофиксации дорожных происшествий без участия сотрудников ДПС. Он пояснил, что если БПЛА не сможет составить схему аварии, в дальнейшем это осложнит разбор ситуации. Инспекторы на месте составляют схему аварии в двух положениях. Речь идет как о моменте самого удара, в котором находились транспортные средства, а также о б их положении после ДТП.

Беспилотник, думаю, вряд ли сможет грамотно составить схему — момент столкновения и нахождение транспортных средств после аварии. Нахождение сможет, а точку удара — большой вопрос, как это сделать без водителей, которые участвовали в ДТП. Для ускорения вопроса оформления, думаю, это возможно. Лев Воропаев, автоюрист

Автоюрист считает, что дрон будет способен сделать цифровые фотографии с неба, но только в момент нахождения автомобилей после ДТП. У специалиста вызывает вопросы о том, как БПЛА будет способен нанести какие-то размерные характеристики о ситуации. лв Воропаев добавил, что, по его мнению, сотрудники Госавтоинспекции являются важным элементом по подобных авариях.

Фото: pxhere.com