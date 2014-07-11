Дроны помогают армии в боях на фронте.

С 2022 года инженеры Санкт-Петербурга передали российским военнослужащим более 18 тысяч беспилотных аппаратов семейства "Гортензия", сообщает пресс-служба петербургского отделения "Народного фронта". Поставки осуществляются партиями по 2–3 тысячи дронов ежемесячно.

"Гортензия" представляет собой семейство преимущественно FPV-дронов разных модификаций по размеру и назначению, которые активно применяются на фронте. У ряда версий улучшена связь: аппараты могут работать по оптоволокну и при необходимости переключаться на радиоканал, что снижает уязвимость к помехам и радиоподавлению противника. Технический директор проекта отметил, что модернизации направлены на повышение устойчивости связи и живучести дронов в сложных условиях.

Кулибин-клуб "Народного фронта" отмечает, что совместная работа ускорила производство и тестирование технологий, включая средства радиоэлектронной борьбы и самоходные платформы. Руководитель регионального отделения Екатерина Кондратьева подчеркнула, что петербургские инженеры создают технологии, которые реально помогают военнослужащим на фронте.

Фото: пресс-служба петербургского отделения "Народного фронта"

