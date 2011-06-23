Российские военнослужащие 22 сентября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Калиновское, расположенное на территории Днепропетровской области. Бойцы продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такое заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.
ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
пресс-служба Минобороны России
Дополнительно "Востоком" нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны, находившихся в районах населенных пунктов Гавриловка, Орестополь Днепропетровской области и Червоное в Запорожской области.
Минцифры и Минобороны до конца года проработают условия использования "золотого диапазона" под 5G.
Фото: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все