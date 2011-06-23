"Восток" выполнил поставленную командованием задачу на СВО.

Российские военнослужащие 22 сентября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Калиновское, расположенное на территории Днепропетровской области. Бойцы продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такое заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. пресс-служба Минобороны России

Дополнительно "Востоком" нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны, находившихся в районах населенных пунктов Гавриловка, Орестополь Днепропетровской области и Червоное в Запорожской области.

Фото: Минобороны России