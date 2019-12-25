Минцифры и Минобороны до конца года проработают условия использования "золотого диапазона" под 5G

Максут Шадаев упоминал об "аккуратном возобновлении" дискуссий по теме.

Российское министерство по цифровому развитию и министерство по обороне создают рабочую группу, которая до конца 2025 года проработает техническую возможность использования радиочастот "золотого диапазона" (3,4-3,8 ГГЦ) для построения сетей связи 5G. Соответствующее заявление сделал Максут Шадаев, выступая перед журналистами на полях форума Kazan Digital Week. Чиновник из федерального правительства уточнил, что соответствующее поручение дал российский президент Владимир Путин. До конца текущего года будет проработана техническая возможность по применению частот "золотого диапазона" для 5G а в случае нахождения такой технической возможности, эксперты займутся вопросом необходимого объема финансирования конверсии радиочастот.

Минцифры и Минобороны создают рабочую группу по 5G, по изучению возможностей использования "золотого диапазона". Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Напомним, что "Золотой диапазон" является приоритетным для создания сетей 5G. Однако в настоящее время он занят другими службами, в том числе силовыми структурами. В апреле текущего года Максут Шадаев говорил, что дискуссия по теме была "аккуратно возобновлена". Позже глава профильного ведомства допускал выделение этих частот для сетей 5G путем частных решений в отдельных городах, но не центральной части страны. Также известно, что до конца года должен проводиться аукцион по распределению частот под 5G в другом диапазоне - 4800-4990 МГц. Крупнейшие мобильные операторы ранее упоминали СМИ о том, что выставляемый на аукцион диапазон частот может использоваться исключительно как дополнительный к "золотому".

Фото: pxhere.com / Doughnutew