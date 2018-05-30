Обломки беспилотника повредили крышу жилого дома на западе Москвы

По предварительной информации, пострадавших нет.

Обломки беспилотника предварительно повредили крышу жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Утром 14 марта стало известно, что силы ПВО отразили атаки четырех беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти отразили атаку БПЛА на НПЗ "КИНЕФ".

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