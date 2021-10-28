В Ленобласти отразили атаку БПЛА на НПЗ "КИНЕФ"

Силами ПВО уничтожены два дрона.

Сегодня утром в Киришском районе Ленинградской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на предприятие "КИНЕФ" (Киришинефтеоргсинтез). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили один беспилотник на подлёте к объекту, а второй был уничтожен уже над территорией предприятия. В результате падения обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров.

"Последствия инцидента оперативно ликвидируются. На месте работают все необходимые службы" Александр Дрозденко

Губернатор выразил благодарность силам ПВО и оперативным службам за слаженные действия, которые позволили избежать более серьёзных последствий. Он также подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

На данный момент проводится расследование инцидента, а также усилены меры безопасности на объектах инфраструктуры региона. Ситуация находится под контролем.

Отметим, что "КИНЕФ" — крупнейший нефтеперегонный завод России по количеству произведённого топлива.

Ранее Piter.TV сообщал, что прокурор Ленобласти рассказал о методах борьбы с БПЛА в регионе.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)