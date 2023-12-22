В Гатчине протестировали противопожарные беспилотники "Инфинтеха" и RC Group

Первый тестовый полет на аэродроме "Сиворицы" в Гатчине сегодня совершали противопожарные дроны "Туман" и "Дым" — совместная разработка корпорации "Инфинтех" и IT-компании RC Group.

Сегодня в Гатчине на аэродроме "Сиворицы" представители корпорации "Инфинтех", IT-компании RC Group, ДОСААФ России и добровольческий отряд "ОПЛОт" протестировали новейшую разработку "Инфинтех" и RC Group — беспилотные летательные аппараты "Дым" и "Туман", разработанные специально для борьбы с лесными пожарами.

Как отметила в беседе с ТАСС гендиректор "Инфинтеха" и СЕО RC Group Мария Михайлова, дроны, предназначенные для тушения лесных пожаров — уникальная отечественная разработка. Ранее существовали зарубежные аналоги, но в России подобные БПЛА никто не производил.

При этом "Туман" — дрон, способный вести наблюдение за возгоранием и горением, а также предотвращать его появление. Причем делать он это может как в городе, так и за городом. А вот "Дым" — беспилотник, способный переносить два огнетушителя FinFire, а также оборудован регулируемой системой для сброса грузов с противопожарными веществами разного габарита.

Скоро наступит лето, и проблема лесных пожаров будет актуальна, к сожалению, по всей стране. И нужно будет ее решать. Мы рассчитываем, что в этом году пройдут реальные испытания в тушении настоящих пожаров, — сообщила Михайлова в беседе с ТАСС

В скором времени разработчики приступят к проектированию и выпуску БПЛА, способных бороться не только с лесными пожарами, но и с возгоранием в высотных зданиях.

Фото: "Государственные новости"