Петербуржцам рассказали, почему опасно купаться в фонтане

Из-за высоких температур в воде размножаются бактерии.

Сегодня на Московской площади были замечены купающиеся в фонтане дети. В "Водоканале Санкт-Петербурга" рассказали, почему опасно купаться в фонтанах. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Фонтаны не предназначены для водных процедур даже в самые жаркие дни. Внутри чаш находятся коллекторы распределения воды, электрические кабели, насадки, светильники. Купание в фонтане может привести к тяжелым травмам. Кроме того, купаться в технической воде негигиенично. Воду из фонтана пьют птицы и другие животные. В чашу попадает дождевая вода и пыль. Из-за высоких температур в воде размножаются бактерии.

Неполадки, которые возникают из-за купающихся в фонтанах, требуют внепланового ремонта и временного вывода поврежденного фонтана из эксплуатации. К поломкам также приводит любой мусор – останавливается работа насоса. Пресс-служба "Водоканал"

Ранее стало известно, как будут работать фонтаны в период белых ночей.

Видео: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга