  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:34
77
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, почему опасно купаться в фонтане

0 0

Из-за высоких температур в воде размножаются бактерии.

Сегодня на Московской площади были замечены купающиеся в фонтане дети. В "Водоканале Санкт-Петербурга" рассказали, почему опасно купаться в фонтанах. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

Фонтаны не предназначены для водных процедур даже в самые жаркие дни. Внутри чаш находятся коллекторы распределения воды, электрические кабели, насадки, светильники. Купание в фонтане может привести к тяжелым травмам. Кроме того, купаться в технической воде негигиенично. Воду из фонтана пьют птицы и другие животные. В чашу попадает дождевая вода и пыль.  Из-за высоких температур в воде размножаются бактерии.

Неполадки, которые возникают из-за купающихся в фонтанах, требуют внепланового ремонта и временного вывода поврежденного фонтана из эксплуатации. К поломкам также приводит любой мусор – останавливается работа насоса.

Пресс-служба "Водоканал"

Ранее стало известно, как будут работать фонтаны в период белых ночей.

Видео: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга

 

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, опасно купаться в фонтане
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии