Стало известно, как будут работать фонтаны в период белых ночей

Шесть фонтанов будут работать до 02:00 ночи.

Петербургский Водоканал продлит работу городских фонтанов на время белых ночей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике сегодня, 19 мая.

До полуночи будут работать 26 сооружений. Речь идет о фонтанах: на Петергофском шоссе, 27; на Приморском проспекте, 74; на Крестовском проспекте, 21; на Московском проспекте, 165 (фонтан "Чаша знаний"); в Колпино, на Павловской улице, 34; в Ломоносове, на Александровской улице, 34а; на Московском проспекте, 188 (фонтан "Слава"); на Московском проспекте, 188 (фонтан "Слава"); в поселке Шушары, на Первомайской улице; на аллее Смольного, 1 (четыре фонтана); на Кирочной улице, 50; на Слободской улице, 4; в поселке Металлострой, на Центральной улице, 12 (три фонтана); в парке 300-летия Санкт-Петербурга (Восточный и Западный фонтаны); в парке 300-летия Санкт-Петербурга (Восточный и Западный фонтаны); в Зеленогорске, на Приморском шоссе, 549; в Зеленогорске, на Приморском шоссе, 559/1; на Витебской площади, 1; на Никольской площади, 1 (два фонтана); на Лиговском проспекте, 64-66.

Кроме того, еще шесть фонтанов будут работать до 02:00 ночи. Речь идет о сооружениях на на Дворцовой набережной, 38; на Петровской набережной, 10; на Невском проспекте, 56; на Манежной площади; в Александровском саду; на Казанской площади.

Все остальные фонтаны будут работать с 9 утра до 22 вечера.

Ранее мы писали, что в акции "Ночь музеев" в Петербурге поучаствовали 130 культурных учреждений.

Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга