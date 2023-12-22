В акции "Ночь музеев" в Петербурге поучаствовали 130 культурных учреждений

Акция в 2024 году была посвящена Году семьи и знаковым юбилеям русских писателей.

В ежегодной акции "Ночь музеев" в Петербурге в ночь с 18 на 19 мая приняли участие 130 музеев, театров, библиотек, выставочных и концертных залов города. Об этом сообщил губернатор Петербурга в своем tg-канале.

Петербургские музеи – хранители истории и культуры, национального достояния нашего народа, признанные сокровищницы мирового искусства. Губернатор Петербурга

Акция в 2024 году была посвящена Году семьи и знаковым юбилеям русских писателей. Градоначальник отметил, что особой благодарности заслуживает огромная работа по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.

Ранее мы рассказывали о том, что в Музее обороны и блокады Ленинграда установили мемориальную доску Льву Ракову.

Фото: пресс-служба Смольного