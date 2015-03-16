На произведения искусства для музеев Смольный потратит 100 млн рублей

Отмечается, что в ведении правительства Петербурга находятся коллекции 17 музеев.

В петербургском бюджете появится целевая статья для закупки произведений искусства музеям. Об этом на встрече с руководителями культурных учреждений на выставке "Мой Петербург" 9 июля заявил губернатор города.

Отмечается, что в ведении правительства Петербурга находятся коллекции 17 музеев. Среди них – Музей истории города – Петропавловская крепость и ее филиалы, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей Достоевского, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и другие.

В частности, Гатчинскому музею-заповеднику нужны средства для закупки китайских ваз XVII-XVIII века, чтобы восстановить уникальную Китайскую галерею. Для ремонта исторических интерьеров Дворца Шереметевых, где располагается Музей музыки, необходимо приобрести зеркало в Малиновую гостиную. А Музею театрального и музыкального искусства нужны эскизы Бенуа, нотный автограф Рубинштейна.

На закупку культурных ценностей нужны большие средства, которые музеи сами заработать не могут. Мы приняли решение выделить в городском бюджете целевую статью для предоставления субсидий государственным учреждениям культуры на закупку произведений искусства. Комитет по культуре принял от 11 музеев информацию о произведениях, которые могут быть приобретены в коллекции в ближайшее время. Это 325 предметов на сумму порядка 62 млн рублей. Губернатор Петербурга

Комитет по культуре Петербурга подготовил предложение по включению новой целевой статьи в проект городского бюджета на 2025 год и плановый период в 2026-2027 годы. Финансирование составит 100 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: в 2023 году музеи Петербурга посетили 8 млн человек.

Фото: Piter.TV