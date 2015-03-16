В 2023 году музеи Петербурга посетили 8 млн человек

Это на 1 млн больше, чем годом ранее.

В 2023 году петербургские музеи посетили более 8 млн человек, что на 1 млн больше, чем годом ранее. Об этом заявил глава города в ходе встречи с руководителями культурных учреждений на выставке "Мой Петербург", рассказали в пресс-службе Смольного 9 июля.

В частности, директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик отметила рост числа туристов среди посетителей – до 80%. По ее словам, интерес увеличился благодаря решению губернатора о бесплатном посещении. За первые шесть месяцев текущего года в музее побывали 74 тыс. человек, а за весь 2023-й – 132 тыс. посетителей.

В 2023 году число туристов выросло на 16%, составив 9,5 млн человек, а туризм принес в экономику Петербурга почти 483 млрд рублей. Это на 32% больше, чем годом ранее. Губернатор Петербурга

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)