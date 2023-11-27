В Петербурге в честь снятия блокады построят храм

Церковь будет посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и появится на углу Бухарестской улицы и Козловского переулка во Фрунзенском районе.

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий в присутствии губернатора города освятил камень, который заложили в основание храма святой равноапостольной Нины. Церковь будет посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и появится на углу Бухарестской улицы и Козловского переулка во Фрунзенском районе. В настоящее время на месте будущего храма находится деревянная часовня, сообщили 5 июля в пресс-службе Смольного.

В церемонии поучаствовали представители общественных организаций ветеранов и блокадников, духовенство, школьники и жители района. Градоначальник отметил, что "закладка храма – большое и благое дело, и святая равноапостольная Нина вошла в историю православия как просветительница Грузии". В день ее памяти, 27 января 1944 года, "враг бежал от стен Ленинграда".

Рядом с местом, где построят храм, на Ново-Волковском кладбище, расположены братские захоронения жителей и защитников Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что в музее-заповеднике "Павловск" приступили к реставрации павильонов.

Видео: пресс-служба Смольного