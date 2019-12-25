В музее-заповеднике "Павловск" приступили к реставрации павильонов

Общий объем финансирования составит 6 млрд рублей.

Реставрационные работы в парке государственного музея-заповедника "Павловск" начались в преддверии юбилея, который будет отмечаться в 2027 году. Согласно информации, предоставленной ТАСС директором музея Верой Дементьевой, на эти цели Минкультуры выделило первый транш в размере 245 млн рублей.

Общий объем финансирования составит 6 млрд рублей. Планируется отреставрировать павильон "Трех граций", Храм Дружбы, ансамбль Красной долины, включая Елизаветин павильон и павильон "Руина".

Кроме того, к юбилею города будет восстановлен павильон "Старое Шале", утраченный век назад.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе полностью отреставрировали Китайский дворец.

Фото: citywalls.ru