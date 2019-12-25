В Петергофе полностью отреставрировали Китайский дворец

Китайский дворец был построен в XVIII веке по проекту архитектора Антонио Ринальди и являлся частью дворцово-паркового комплекса Собственной Дачи Екатерины II.

Музей-заповедник "Петергоф" готовится к торжественному открытию Китайского дворца после 20-ти лет реставрационных работ. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, реставрация уникального объекта культурного наследия была завершена к 295-летию со дня рождения императрицы Екатерины II. Для посетителей откроются четыре обновленных зала: Китайская опочивальня, Туалетная и Портретная комнаты, а также Кабинет императрицы.

Китайский дворец был построен в XVIII веке по проекту архитектора Антонио Ринальди и являлся частью дворцово-паркового комплекса Собственной Дачи Екатерины II. Реставрационные работы, начатые в 2004 году, включали восстановление фасадов, гидроизоляции и постепенное воссоздание всех 17-ти интерьеров.

Ранее мы сообщили о том, что верхний сад Петергофа открыли для посетителей после реставрации.

Фото: Telegram / Ольга Любимова