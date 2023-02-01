Верхний сад Петергофа открыли для посетителей после реставрации

Причиной для обновления послужили проблемы с водопроводящей системой фонтанов и декоративной составляющей.

После четырехлетней комплексной реставрации в ГМЗ "Петергоф" открылся Верхний сад. Причиной для обновления послужили проблемы с водопроводящей системой фонтанов и декоративной составляющей.

Как отметил гендиректор музея Роман Ковриков, уже в 1920-е годы были первые попытки вернуть саду его великолепный облик, утраченный в XIX веке. В начале XXI века удалось осуществить полноценную научную реставрацию. Уникальность реставрации заключается в том, что она велась строго по планам французского инженера Сент-Илера. На основе этих планов специалисты смогли увидеть и вернуть форму буквально каждому дереву и кусту.

Обновленный сад был представлен жителям и гостям Петергофа 31 мая. Вход в него свободный и открыт с 09:00 до 21:00.

Ранее мы сообщили о том, что водный маршрут от набережной Макарова до Петергофа возобновили в Петербурге.

Фото: ГМЗ "Петергоф"