Водный маршрут от набережной Макарова до Петергофа возобновили в Петербурге

Начать движение метеоров планируется от пятого причала набережной Макарова (который расположен недалеко от дома №34. – прим. ред.) до Зимней пристани в Кронштадте.

Компания "Астра Марин" в скором времени откроет новый водный маршрут, соединяющий Петербург и Кронштадт. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Кузнецов на церемонии запуска маршрута "Петергоф Экспресс", позволяющего добраться от набережной Макарова до Петергофа менее чем за полчаса.

Начать движение метеоров планируется от пятого причала набережной Макарова (который расположен недалеко от дома №34. – прим. ред.) до Зимней пристани в Кронштадте.

Председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев обратился к руководству "Астра Марин" с предложением открыть ещё один водный маршрут, связывающий Мариинский дворец и Красносельский район.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков