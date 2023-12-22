"Ночь музеев" в Петербурге посетили более 50 тыс. человек

В акции поучаствовали 130 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов.

Ежегодную акцию "Ночь музеев" в Петербурге в ночь с 18 на 19 мая в 2024 году посетили более 50 тыс. человек. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Чиновник отметил, что в акции поучаствовали 130 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. В залы Филармонии пришли послушать музыку 12 тыс. гостей, а свыше 8,5 тыс. посетителей посмотрели исторические реконструкции Артиллерийского музея. На программе "Во всем виноват Пушкин" в Музее Анны Ахматовой побывали порядка 6 тыс. человек, столько же отправились на концерты в Капеллу.

"Ночь музеев" была посвящена Году семьи и знаковым юбилеям русских писателей.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online