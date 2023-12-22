Директор издательского дома рассказала, что любят читать современные петербуржцы

В Петербурге стартовал международный Книжный салон, в нем принимают участие более 250 издательств, библиотек и музеев.

Накануне, 16 мая, в Петербурге в девятнадцатый раз стартовал Международный книжный салон. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" исполнительный директор издательского дома Анна Титова рассказала, какие книги любят читать петербуржцы.

Сегодня особенной популярностью пользуются произведения, сочетающие в себе сразу несколько жанров. Современные читатели выбирают фэнтези. Кроме того, в моде остались детективы и любовные романы.

Теперь очень модно — детектив, но фэнтезийный, то есть, когда там меч, магия, драконы, эльфы, орки и детектив. Это такой вот сплав жанров. И то же самое с любовными романами. Теперь это ромфэнтези. Анна Титова, исполнительный директор издательского дома

Ранее мы опубликовали репортаж с первого дня Книжного салона. На полках – множество книг об истории и культуре Петербурга и его жителей, среди новинок – альбом "История Дома Зингера".

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