Букеровскую премию получил английский писатель Майкл Джон Харрисон

Победитель также получит денежный приз в размере 50 тысяч британских фунтов ($67 тысяч долларов)

Английский писатель Майкл Джон Харрисон стал лауреатом Букеровской премии по литературе за 2026 год за свой роман The End of Everything ("Конец всего"). Имя победителя объявила председатель жюри, исследователь античности Мэри Бирд на торжественной церемонии в Лондоне. Известно, что судьи оценили сюжет про постапокалиптическую страну. Главным героем истории является бродяга, собирающий необычные артефакты на побережье графства Кент.

Известно, что Майкл Джон Харрисон получил награду в 81 год. Таким образом писатель стал старейшим лауреатом Букеровской премии. "Конец всего" - 13-й роман в его 60-летней профессиональной карьере. Произведение объемом 198 страниц опубликовано независимым лондонским издательством Serpent"s Tail.

Напомним, что Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Впервые награда вручена в 1969 году. До 2013 года он присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Позже жюри позволило претендовать на премию писателям из других стран за литературные произведения, написанные на английском языке и опубликованные в Соединенном Королевстве. В 2025 году Букеровской премии по литературе удостоен венгерско-британский писатель Дэвид Салэй за роман "Плоть" (Flesh). В 2026 году книги, вошедшие в длинный список Букеровской премии (13 романов)отобраны из более чем 160 произведений.

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Фото: YouTube / The Booker Prize