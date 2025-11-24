Молодежная премия в Петербурге: открыт прием заявок на 2027 год

По результатам конкурса 14 победителей получат по 75 тыс. рублей.

В Санкт‑Петербурге начался отбор претендентов на Молодежную премию — ежегодную награду, которая отмечает яркие успехи молодых горожан в самых разных сферах. Организатором конкурса выступает Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", по результатам конкурса в 2027 году выберут 14 победителей, по одному в каждой номинации, они получат по 75 тыс. рублей. Кроме того, в каждой категории определят призера.

Молодежная премия охватывает 14 направлений — от науки, образования и культуры до бизнеса, спорта, ИТ и общественной деятельности.

Кто может участвовать

Главное условие — быть гражданином России и иметь место жительства или пребывания в Санкт‑Петербурге. Возрастные рамки зависят от номинации.

Как принять участие

Подать заявку можно в электронном виде — через портал "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт‑Петербурге". Период приёма заявок проходит с 1 по 30 ноября 2026 года включительно.

Все детали конкурса, включая перечень номинаций, опубликованы на официальном сайте Комитета по молодежной политике.

Ранее мы сообщали, что Петербург вошел в число 21 претендента на звание Молодежной столицы России.

Фото: Комитет по молодежной политике