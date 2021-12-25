Победителей Молодежной премии за прошлый год наградили в Петербурге

По итогам церемонии награды получили 14 победителей и 14 призеров конкурсного отбора.

В Петербурге ежегодно вручают награды в рамках Молодежной премии. Она присуждается самым талантливым представителям молодёжи за выдающиеся заслуги в науке, культуре, искусстве, образовании в городе по итогам конкурсного отбора. Премия составляет 75 000 рублей, и вручается с 2002 года.

В этом году на участие подали более 500 заявок. Как рассказали в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, номинации "В области науки и техники", "В области образования", и "В области культуры и искусства" стали самыми популярными среди соискателей на участие в конкурсе.По словам организаторов конкурса, каждый проект, представленный на участие в конкурсе, заслуживает особого внимания.

По итогам церемонии награды получили 14 победителей и 14 призеров конкурсного отбора.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге наградили лучших учителей, воспитателей и педагогов. В этом году вручали награды в восьми номинациях.

Фото: пресс-служба Смольного.