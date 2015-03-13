В Петербурге наградили лучших учителей, воспитателей и педагогов

В этом году вручали награды в восьми номинациях.

В среду, 18 мая, в Петербурге вручили награды победителям и лауреатам конкурса педагогических достижений города. Конкурс проходит уже в тридцатый раз.

Победителем конкурса педагогических достижений в номинации "Учитель" стал преподаватель истории и обществознания школы № 619 Калининского района Егор Киреев. Педагог детского сада № 32 Петроградского района Наталья Демченко завоевала высшую награду в номинации "Воспитатель". Учитель физики школы № 311 Фрунзенского района Михаил Витте стал лучшим в категории "Педагогические надежды". В этом году вручали награды в восьми номинациях, среди них были "Педагог-психолог", "Учитель-дефектолог", "Мастер производственного обучения", "Преподаватель системы профессионального образования", "Организатор воспитательной работы".

Ранее мы писали, что в Ленобласти школьный психолог разбил голову обидчику в ресторане. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Фото: pexels

