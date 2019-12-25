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В Ленобласти школьный психолог разбил голову обидчику в ресторане
Сегодня, 10:07
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В Ленобласти школьный психолог разбил голову обидчику в ресторане

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По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В Гатчине во время драки школьный психолог разбил голову оппоненту. Инцидент произошел у кафе "Стори" на Красной улице в воскресенье, 8 мая. 

По информации Piter.tv, у пострадавшего диагностировали перелом затылочной кости и кровоизлияние в мозг. Сейчас 33-летний больной находится в больнице. 

Нервный учитель был задержан. 33-летнего психолога отпустили под подписку о невыезде. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: полицейские вытащили из воды упавшего в Обводный канал петербуржца.

Фото: Piter.tv

Теги: агрессия, гатчина, драка в кафе, школьный психолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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