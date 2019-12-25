В Ленобласти школьный психолог разбил голову обидчику в ресторане

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В Гатчине во время драки школьный психолог разбил голову оппоненту. Инцидент произошел у кафе "Стори" на Красной улице в воскресенье, 8 мая.

По информации Piter.tv, у пострадавшего диагностировали перелом затылочной кости и кровоизлияние в мозг. Сейчас 33-летний больной находится в больнице.

Нервный учитель был задержан. 33-летнего психолога отпустили под подписку о невыезде. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.tv