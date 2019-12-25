Полицейские вытащили из воды упавшего в Обводный канал петербуржца

Трое стражей порядка с помощью спасательного троса вытащили утопающего.

В среду вечером, 11 мая, экипаж патрульно-постовой службы Адмиралтейского района спас жизнь петербуржца, который тонул в водах Обводного канала. Полицейских в ближайшее время ждет награждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно, что с Рузовского моста прыгнул в воду 36-летний горожанин. Трое стражей порядка с помощью спасательного троса вытащили утопающего. Пострадавшего передали медикам. Его доставили в больницу.

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