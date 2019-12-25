  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина погиб на Вуоксе из-за перевернувшейся лодки
Сегодня, 15:47
137
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина погиб на Вуоксе из-за перевернувшейся лодки

0 0

О случившемся сообщил его приятель, который сумел выжить.

Вечером 3 мая на озере Вуокса перевернулась лодка с двумя мужчинами на борту. Один из них утонул. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Один из мужчин утонул, а другой смог добраться до берега и сообщил о случившемся. Тепло погибшего нашли и передачи полицейским.

Еще один звонок поступил отряду в Шлиссельбурге. Гражданин выпал из лодки на Новоладожском канале и начал тонуть. К счастью, его успели спасти. Пострадавшего госпитализировали. 

В деревне Лигово в водах Новоладожского канала обнаружили тело. Погибшего передали сотрудникам полиции. 

Ранее Piter.tv писал о том, что на Ладожском озере перевернулись аэросани. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: лодка, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии