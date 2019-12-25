Мужчина погиб на Вуоксе из-за перевернувшейся лодки

О случившемся сообщил его приятель, который сумел выжить.

Вечером 3 мая на озере Вуокса перевернулась лодка с двумя мужчинами на борту. Один из них утонул. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Один из мужчин утонул, а другой смог добраться до берега и сообщил о случившемся. Тепло погибшего нашли и передачи полицейским.

Еще один звонок поступил отряду в Шлиссельбурге. Гражданин выпал из лодки на Новоладожском канале и начал тонуть. К счастью, его успели спасти. Пострадавшего госпитализировали.

В деревне Лигово в водах Новоладожского канала обнаружили тело. Погибшего передали сотрудникам полиции.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Ладожском озере перевернулись аэросани.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти