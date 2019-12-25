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На Ладожском озере перевернулись аэросани
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На Ладожском озере перевернулись аэросани

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В Ленобласти в Ладожском озере 2 мая перевернулись аэросани. Есть погибший, сообщают СМИ со ссылкой на Аварийно-спасательную службу области.

Трагедия произошла в Приозерском районе. Три человека получили различные травмы, им оказывают медицинскую помощь. Один человек погиб. Пассажиров эвакуировали на берег. Детали произошедшего предстоит выяснить. В них разбираются правоохранительные органы. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что ребенок выжил после падения с пятого этажа в поселке Назия. 

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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