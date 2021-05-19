Ребенок выжил после падения с пятого этажа в поселке Назия

Ребенок 6-7 лет выпал из окна в поселке Назия Кировского района Ленобласти. Следственный комитет Ленобласти начал проверку после происшествия.
Инцидент произошел на Школьном проспекте. Девочка выпала с пятого этажа. По предварительной информации, ребенок забрался на подоконник, пока мамы не было дома. Девочка находится в медучреждении, угрозы жизни нет.
Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Родителям напоминают: рассчитывать на москитные сетки не стоит, они не предназначены для защиты от падений. Поставьте оконные решетки или ставьте специальные фиксаторы, которые не позволят открыто окно.
Ранее соседи рассказали о родителях трехлетней девочки, которую полицейские нашли одну в поле в Рыбацком.
Фото из архива Piter.tv
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