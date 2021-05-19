Ребенок выжил после падения с пятого этажа в поселке Назия

В момент падения родителей не было дома.

Ребенок 6-7 лет выпал из окна в поселке Назия Кировского района Ленобласти. Следственный комитет Ленобласти начал проверку после происшествия.

Инцидент произошел на Школьном проспекте. Девочка выпала с пятого этажа. По предварительной информации, ребенок забрался на подоконник, пока мамы не было дома. Девочка находится в медучреждении, угрозы жизни нет.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Родителям напоминают: рассчитывать на москитные сетки не стоит, они не предназначены для защиты от падений. Поставьте оконные решетки или ставьте специальные фиксаторы, которые не позволят открыто окно.

Ранее соседи рассказали о родителях трехлетней девочки, которую полицейские нашли одну в поле в Рыбацком.

Фото из архива Piter.tv