Соседи рассказали о родителях трехлетней девочки, которую полицейские нашли одну в поле

По словам соседей, мать и отец "потеряшки" злоупотребляют алкоголем.

В субботу вечером, 30 апреля, в Рыбацком стражи порядка нашли в поле трехлетнюю девочку, которая гуляла около ЛЭП без родителей. На вопросы сотрудников полиции малышка отвечать не стала. Правоохранители выяснили, где живет ребенок.

Как сообщили на портале 78.ru, в участок обратилась соседка родителей ребенка. По ее словам, девочка забежала в лифт в 21:00, а затем пропала. Она была одета в розовое платье. Малышку объявили в розыск.

По словам соседей, мать и отец "потеряшки" злоупотребляют алкоголем. За детей, которых в семье пятеро, очень переживают жильцы дома. Кроме того, мать найденной девочки ждет шестого ребенка.

Родители пришли в полицию, чтобы забрать дочь, но сотрудники решили проверить обстоятельства произошедшего и осмотреть квартиру, где проживает семья. Только после проведения процедуры станет понятно, вернется ли ребенок домой.

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