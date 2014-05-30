В батутном парке на проспекте Славы маленькая девочка сломала позвонки

Мама пострадавшей заявила, что претензий к организации не имеет.

Во Фрунзенском районе 6-летняя девочка получила переломы позвонков после занятий в батутном парке. По информации Piter.tv, в травмпункт на Бухарестской улице ребенка привела мама.

Инцидент произошел накануне, 28 апреля. 6-летняя девочка вместе с мамой пришла в спортивный центр на проспекте Славы. Там она неудачно упала и получила травмы. Пострадавшую из травмпункта доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Мать девочка заявила, что претензий к организации, где веселилась ее дочь она не имеет. Примечательно, что к врачу женщина отвезла ребенка спустя два дня после инцидента, 30 апреля. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv